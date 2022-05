Al Mugello i due piloti del team Gresini, Bastianini e Di Giannantonio, scendono in pista con una livrea inedita, opera di Aldo Drudi. Il messaggio che portano in pista è importante: "Lottiamo in pista ma sosteniamo per la pace". Questo weekend si corre il GP d'Italia: gara di MotoGP domenica alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

GUIDA TV