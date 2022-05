Oltre la top ten nella prima giornata di prove libere, Vietti recupera e chiude con il 4° tempo le qualifiche del Mugello. Alle sue spalle un sorprendente Pasini. Canet si prende la pole davanti ad Acosta e Lowes. Domenica la gara della Moto2 alle 12.20 in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8

Conferme e sorprese anche in Moto2. Aron Canet rientra nel primo gruppo con la terza pole della sua carriera in Moto2 e soprattutto con la conferma dell'ottimo momento a dispetto di un polso sinistro ancora un po' malconcio per l'operazione di fine aprile. Lo spagnolo arriva da due secondi posti consecutivi, a Jerez e a Le Mans, ed è terzo in campionato. Alle sorprese va iscritto anche il nome di Pedro Acosta, miglior qualifica in Moto2 per lui fino ad oggi, un secondo tempo che riabilita in parte (in gara deve fare ancora un bel passo avanti sul piano della concretezza) una prima parte di stagione complicata da troppi errori.

Vietti recupera: è 4° in griglia

Sam Lowes è tornato in prima fila con il terzo tempo, quindi una conferma, Celestino Vietti si è preso la quarta casella della griglia, riscattando un avvio di weekend sotto tono. Sabato mattina il piemontese, leader del campionato, scuoteva la testa ogni volta che rientrava ai box. In qualifica ha trovato la quadra, al momento del giro veloce, in gara, dove di solito dà il meglio, si vedrà. A Vietti servirebbe una sterzata per rimettere in carreggiata una stagione fin qui al di sopra delle attese, ma con qualche ombra nelle ultime uscite. Ritrovare fiducia e costanza è importante e correre davanti al pubblico di casa potrebbe dargli la spinta che serve.

Pasini sorprende: seconda fila

Dal mazzo delle sorprese spunta infine Mattia Pasini, ritornato alle gare con un exploit estemporaneo, dopo aver passato il 2021 al volante delle auto da corsa. Il quinto tempo si spiega con la voglia, la passione ed evidentemente un talento ancora vivo che una pista come il Mugello (dove ha firmato grandi gare in passato) ha fatto riemergere. Il romagnolo si è messo dietro anche Ogura, sesto e attento a non lasciare a scappare in gara Vietti e Canet che lottano nel mondiale con lui. Ottavo Arbolino, reduce dallo zero in Francia dopo il podio in Spagna. Altra sorpresa, l’undicesimo tempo di Lorenzo Dalla Porta, forse rianimato dal fattore casa. L’ex iridato della Moto3, ha più di tutti bisogno di un risultato che gli dia fiducia per il suo cammino in Moto2. Tra le sorprese in negativo il quattordicesimo posto di Augusto Fernandez, arrivato al Mugello sull’onda della vittoria nel gp di Francia.