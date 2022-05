Bagnaia è il più veloce delle terze prove libere del Mugello, corse con il casco inedito dedicato a questo weekend. Le parole con cui lo presenta su Instagram: "Tengo particolarmente a questo casco speciale, Il Mugello è passione. Per questo ho voluto omaggiare tre eccellenze italiane: Ducati, Frecce Tricolori, Aeronautica Militare in un Gran Premio per me molto importante. È un vero onore". Qualifiche alle 14.10 live su Sky

LIBERE 3, I TEMPI