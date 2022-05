MotoGp

Quartararo chiude la gara del Mugello in seconda posizione e mantiene la testa del campionato con 122 punti, con un vantaggio di 8 punti da Aleix Espargaró. Bastianini cade a 10 giri dal termine, resta 3° in classifica, ma adesso ha un ritardo di 28 punti dal francese. Bel salto in avanti per Bagnaia, vincitore del GP Italia: passa dal 7° al 4° posto, Quartararo è distante 41 punti GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA AL MUGELLO