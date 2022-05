Enea chiude il GP d'Italia senza raccogliere punti: impegnato a rimontare dopo essere partito dalla quarta fila, in decima posizione, il pilota del team Gresini al Mugello cade al 14° giro alla curva 4: "Peccato perché avevo un bel ritmo, quell'errore non ci voleva". In classifica dopo 8 gare è terzo, ora il distacco dal leader Quartararo è di 28 punti. Prossimo appuntamento nel weekend del 3-5 giugno con il GP di Catalunya, live su Sky

In rimonta dopo essere scattato dalla decima casella, Bastianini lascia il Mugello dopo una domenica amara, con la caduta al 14° giro: "Non è stato un weekend facile, già da ieri. Le condizioni meteo erano già critiche ieri, oggi faceva ancora più freddo, sapevamo che sarebbe stata dura. Peccato perché avevo un bel ritmo, quell'errore non ci voleva". Per il titolo serve costanza: "Ho fatto alti e bassi, oggi sarebbe stato un alto perché poteva andare bene. La partenza purtroppo non è andata come volevo, la moto mi si è impennata. Alla curva 4 ho frenato troppo forte e mi si è chiusa, mi dispiace molto".