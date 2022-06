Con Antonio Boselli Martín fa il punto sul proprio futuro: "Lunedì a Modena mi opero alla mano destra, punto a rientrare al top in Germania nel weekend del 17-19 giugno. Voglio essere al 100% per giocarmi fino alla fine il posto nel team Ducati ufficiale nel 2024". Ducati aspetterà fino ad agosto prima di decidere, saranno settimane decisive per Jorge. Domenica il GP di Catalunya: la gara di MotoGP in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

