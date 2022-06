Dal Mugello al Montmeló: è il giorno delle prime prove libere del nono GP della stagione. A Barcellona le Ducati arrivano spinte dal successo nel GP d'Italia, la Yamaha vuole festeggiare il rinnovo di Quartararo, Bastianini cerca il riscatto dopo un weekend senza punti. Il GP di Catalunya è in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW

GUIDA TV - IL CIRCUITO