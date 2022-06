Ex team principal della Suzuki campione del mondo 2020, Davide Brivio fa visita al paddock a Barcellona. Sul ritiro della Casa giapponese: "Stanno cercando una soluzione. Sarebbe bello cercare di salvare la squadra. Ci sono meno logiche di business in MotoGP rispetto alla F1, è una dinamica diversa, è una grande opportunità per chi volesse iniziare un progetto MotoGP, ci sono persone valide e già pronte, si ritroverebbe un cammino già a metà. Ipotesi BMW? Sarebbe una chance da sfruttare"

