Disastro alla partenza della nona gara dell stagione: subito fuori dai giochi Bagnaia, Rins e Nakagami. GP amaro anche per Bezzecchi, Bastianini e Di Giannantonio, finiti nella ghiaia. Quartararo tenta la fuga, alle sue spalle duello Martin-Aleix Espargarò. Il GP di Catalunya è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

FOTO. LA CADUTA ALLA PARTENZA