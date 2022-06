Ritorno nella sua Cervera per Marc Marquez, che ha documentato sui social il rientro in Spagna dopo il viaggio negli Stati Uniti e la quarta operazione all'omero del braccio destro. Ancora incerti i tempi di recupero dell'otto volte campione del mondo

Marc Marquez è tornato a casa a Cervera dopo aver subito la quarta operazione all’omero destro. A meno di una settimana dall’intervento è tornato in Europa, anche se il programma di riabilitazione non è stato ancora definito. Il pilota spagnolo dovrà rimanere a riposo per qualche giorno e poi potrà cominciare a fare i primi esercizi. La stampa spagnola ha riferito dell’intenzione di Marquez di tornare in pista per i primi di settembre, se l’operazione fosse andata bene, ma ora è decisamente troppo presto per fare previsioni.