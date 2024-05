A Barcellona Mattia Pasini svestirà i panni di commentatore tecnico per Sky Sport per tornare a fare il pilota, nel primo dei quattro weekend stagionali in cui correrà come wild card in Moto2 in sella alla Boscoscuro del team Ciatti. Siamo stati all'interno del suo box per raccogliere le sue sensazioni alla vigilia del GP Catalogna e scoprire alcuni dettagli della sua moto. A cominciare dal numero 19, omaggio a John Kocinski. Tutti i dettagli nel VIDEO sopra