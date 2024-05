Come a Marquez e a Martin, anche a Bastianini le domande nella conferenza stampa del giovedì si concentrano sul suo futuro. Enea sa di dover sgomitare per tenersi stretta la seconda sella ufficiale della Ducati e darà il massimo per riuscirci: "Probabilmente è la decisione più difficile per la Ducati, lo capisco, con Pecco, Jorge e Marc siamo i primi quattro in classifica, ma Pecco è fuori dal discorso perché ha già il contratto per l’anno prossimo". Il romagnolo sorride ai giornalisti che si accaniscono sull’argomento; lui sembra tranquillo e fiducioso, nonostante la decisione sia nell’aria. "Ora come ora la mia sella non è scomoda, perché la Ducati è velocissima, ho migliorato ancora e ho la possibilità di confermarmi un pilota ufficiale anche l’anno prossimo". Certo, aggiunge, "Jorge e Marc sono fortissimi e questo complicherà le cose".