Oliveira è il candidato principale per sostituire Bastianini nel team Ducati Gresini nella prossima stagione. Il portoghese ha parlato della trattativa al termine dei test di Barcellona: "Il mio obiettivo è andare su una moto competitiva, in questo momento la Desmosedici è una moto competitiva. Nel 2023 il team Gresini avrà un posto libero dove potrei andare. Ho fatto un piccolo meeting con Nadia Gresini per conoscerci, ma non c'è ancora niente di concreto"

Mercoledì 8 giugno dovrebbe arrivare l’annuncio dell’accordo tra Jack Miller e la KTM ufficiale, con un contratto di due anni. Una trattativa che potrebbe creare un effetto domino sul mercato piloti, soprattutto per Miguel Oliveira, candidato principale per sostituire Bastianini nel team Gresini. Enea a sua volta potrebbe essere promosso nel team Ducati factory, al momento è in ballottaggio con Jorge Martin. Al termine dei test di Barcellona, Oliveira ha commentato così la trattativa al microfono di Sky: "Il mio obiettivo è andare su una moto competitiva, in questo momento la Desmosedici è una moto competitiva. Nel 2023 il team Gresini avrà un posto libero dove potrei andare. Ho fatto un piccolo meeting con Nadia Gresini per conoscerci, ma non c'è ancora niente di concreto, resta tutto aperto per il futuro. Il mio obiettivo comunque è guidare una moto che può vincere delle gare".