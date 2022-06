Tutti i team della MotoGP sono rimasti a Barcellona per una giornata di test ufficiali. Aleix Espargaró è stato tra i primi a tornare in pista, dopo l'incredibile errore di ieri: in casa Aprilia tante prove aerodinamiche, il pilota catalano sta provando l'ala posteriore che era stata montata sulla moto di Savadori al Mugello, nuova carena per Vinales. In questo momento c'è Quartararo in testa. Nel nostro live-blog il racconto in diretta: tempi, news, foto e video

