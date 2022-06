Prova sontuosa di Dominique Aegerter in Gara 2 di Supersport a Misano . Dopo aver conquistato una vittoria “viziata” in Gara 1 con la penalizzazione di Lorenzo Baldassarri, oggi lo svizzero ha trionfato sul campo. Nella prima parte della corsa il campione in carica ha seguito “Balda” facendo il vuoto alle proprie spalle, attaccandolo poi a sette giri dal termine. Da lì si è innescata una lotta durata fino al penultimo giro, quando un problema nella cambiata ha rallentato Baldassarri e ha permesso ad Aegerter di sfilarlo.

A nulla sono valsi gli sforzi dell’italiano per tornare sotto, complice un lieve problema al cambio. Aegerter sale così a sette successi consecutivi, mentre a chiudere il podio è Nicolò Bulega : il ducatista ha pagato un lungo al primo giro che lo ha obbligato a una gara in rimonta. Quarto Stefano Manzi al miglior risultato stagionale, quinto Can Oncu davanti a Federico Caricasulo e Yari Montella. Buon ottavo posto per Mattia Casadei, con Jules Cluzel e Raffaele De Rosa a chiudere la top-10.

In Supersport 300 è stato Alvaro Diaz a fare la voce grossa, in assenza di Matteo Vannucci (caduto nel warm up e portato in ospedale per accertamenti). Lo spagnolo ha sfruttato il ritiro di Samuel Di Sora e la gara opaca di Marc Garcia (8°) per allungare in classifica grazie ai venticinque punti della vittoria, ottenuta in una gara di gruppo precedendo Yuta Okaya e Victor Steeman. Mirko Gennai è il migliore degli italiani in settima posizione, seguito da Kevin Sabatucci. Decimo Alfonso Coppola davanti a Gabriele Mastroluca, quattordicesimo Bruno Ieraci.