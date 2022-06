Moto2 e Moto3: in Germania il GP dei campioni

Nessuno dei piloti in attività è riuscito a salire sul podio più di due volte al Sachsenring, sia nelle singole classi, sia sommando Moto2 e Moto3. Il weekend è tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW Condividi

Il trend che si è venuto a creare al Sachsenring nelle ultime 5 gare corse qui (2016-2021) è di sicuro di quelli da tenere d’occhio. Non è riferito ad un solo pilota autore di podi o vittorie ripetute: nessuno dei piloti in attività è riuscito a salire sul podio più di due volte qui, sia nelle singole classi, sia sommando Moto2 e Moto3; un dato influenzato ovviamente dall’assenza del tracciato tedesco dal mondiale 2020. Il dato interessante è un altro: sia in Moto2 che in Moto3, in quattro occasioni su 5 il vincitore del Sachsenring si è poi laureato campione del mondo a fine stagione.

Moto2 e Moto3: l'elenco dei vincitori Questo l’elenco della Moto2: 2016 Johann Zarco; 2017 Franco Morbidelli; 2019 Alex Marquez; 2021 Remy Gardner. L’eccezione è Brad Binder, che nel 2018 ottenne qui la sua prima vittoria in Moto2, un po’ tardi per essere un contendente al titolo, visto che quell’anno il Sachsenring era la 9^ gara di 19. Binder ottenne poi altri due successi prima della fine della stagione, e si classificò terzo nel mondiale, con un distacco abissale di 105 punti dal campione (Bagnaia). In Moto3 i vincitori al Sachsenring=vincitori del mondiale è addirittura una sequenza, attiva dal 2017: Joan Mir, Jorge Martin, Lorenzo dalla Porta e Pedro Acosta. Nel 2016 vinse Khairul Idham Pawi: il secondo ed ultimo dei suoi due successi in carriera, dopo Rio Hondo. Furono due “sparate” isolate per il pilota malese: andò a punti solo in altre tre occasioni in quel 2016 e terminò il mondiale 19°.

I successi italiani Sono due le vittorie italiane al Sachsenring nelle categorie inferiori: Lorenzo dalla Porta in Moto3 nel 2019 e Franco Morbidelli in Moto2 nel 2017. È un bilancio un po’ impietoso per i nostri colori, perché in totale abbiamo collezionato ben 15 podi qui, il secondo valore dietro agli spagnoli, che ne hanno totalizzati 21. Per loro, invece, il gradino più alto del podio è molto più frequente: ben 9 vittorie al Sachsenring…a parità di secondi posti: 5 per la Spagna e 5 per l’Italia. Un dettaglio importante in campionati le cui gare spesso si decidono in volata.