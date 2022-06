Al Sachsenring il pilota romano torna sul podio dopo 6 gare, chiudendo alle spalle di Guevara e davanti a Garcia, cui 'rosicchia' dei punti in chiave Mondiale (ora è terzo a -51 dallo spagnolo). "Volevo vincere - spiega Foggia - ma oggi Izan era imprendibile. Ho preferito non rischiare di chiudere ancora a zero... Avevo bisogno di fare punti e ho gestito il secondo posto"

Dennis Foggia torna sul podio dopo 6 gare, le ultime due particolarmente sfortunate. E c'è da capirlo, se alla fine ha preferito 'accontentarsi' del secondo posto. "Sono partito con l'intento di stare con Guevara - spiega il pilota Leopard - ma dal quarto settore, nelle curve veloci, lui riusciva ad aprire gas prima di noi e quando ci provavo io la moto vibrava... Ci ho tentato finché ho potuto, poi mi sono detto: okay, gestisco il secondo posto. Volevo vincere - ammette il romano - ma dopo due gare chiuse a zero, avevo bisogno di fare punti. L'ultimo giro, quando ho visto Garcia ho pensato: eccolo, stai a vedere che si butta dentro, di nuovo... Ma stavolta non c'è riuscito". E alla fine Dennis 'rosicchia' anche qualche prezioso punticino in classifica proprio allo spagnolo, al comando del Mondiale con 166 punti, seguito da Guevara a 159 e Foggia, appunto, a 115.