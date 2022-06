Dopo la caduta al Sachsenring (la quarta stagionale), Bagnaia ha voglia di riscattarsi ad Assen, per diminuire il distacco in classifica di 91 punti da Quartararo: "Stiamo dimostrando di essere sempre molto veloci, ma serve a poco se non sei il pilota più forte, questa è la differenza principale tra me e Fabio. È importante partire in pole, ma lo step decisivo è diventare più forte". Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP OLANDA, LA GUIDA TV