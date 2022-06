12/14 ©Ansa

SUZUKI - Innanzitutto vedremo come starà Rins perché non è detto che i pochi giorni che sono passati dalla gara tedesca siano sufficienti a rendere il suo polso in grado di guidare una MotoGP sun una pista tortuosa e veloce come Assen, come in Germania lo sapremo venerdì, anche se un pilota come lui non vorrà dare forfait per due volte consecutive.