Joe Roberts ha chiuso il venerdì di Assen di Moto2 con il miglior tempo in 1:37.393, precedendo il vincitore del Sachsenring Augusto Fernandez e Arenas. Ottavo il leader del mondiale Celestino Vietti, distante sei decimi da Roberts. Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Joe Roberts davanti a tutti. L’americano torna protagonista nelle libere di Assen, ma Fernandez, scivolata a parte, ha confermato di essere in crescita, dopo la vittoria in Germania, piazzandosi alle spalle dell’americano e davanti ad Albert Arenas. Ogura con il quarto tempo apre la sfida al podio insieme allo spagnolo della Ktm, per dare una svolta al campionato dove il giapponese insidia la vetta staccato di otto punti e Augusto insegue al terzo posto, distanziato di dodici lunghezze.

Il venerdì di Canet e Vietti

Canet e Vietti hanno chiuso l’uno alle spalle dell’altro. Il leader del mondiale ha rimediato alla pessima partenza del mattino, sotto la pioggia, risalendo fino all’ottavo posto al pomeriggio con l’asfalto asciutto, anticipato da Araon che ha chiuso il secondo turno soccorso da dottor Charte accorso al suo box quando lo spagnolo ha cominciato a perdere sangue dal naso. Classifica virtuale, ma importante perché l’incertezza delle previsioni per il terzo turno di libere, potrebbe lasciare le posizioni così come sono. Tutti in ancora in ballo quindi, in un week end che può avere diverse protagonisti, a seconda delle condizioni della pista. Aldeguer e Lopez hanno portato le Speed Up di Boscoscuro al quinto e sesto tempo, mentre Arbolino che aveva sorpreso al mattino con l’asfalto bagnato è scivolato al pomeriggio fino al tredicesimo posto. Alle spalle di Chantra, anche lui più brillante in Fp1. Come Sam Lowes, resuscitato con il podio in Germania, ma oggi finito fuori dalla top quattordici (l’inglese è diciottesimo nella combinata) a causa di una scivolata. Partenza in salita anche per l’eroe del Sachsenring (finito ai piedi del podio semi svenuto) tornato sui suoi livelli abituali (solo diciassettesimo). Giornata no anche per Dixon, partito ben in Fp1, poi caduto in Fp2 per chiudere la prima giornata di libere al ventesimo posto.