Il 16enne Munoz continua a stupire, anche nell'Università del Motomondiale: lo spagnolo ha il miglior tempo dopo il venerdì di prove libere in Olanda. Indietro Foggia (solo 21°), l'Italia si consola con il quinto tempo di Migno e l'ottavo di Riccardo Rossi. Il GP Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Si salva Garcia, per ora al limite della top 14, si conferma Guevara, a suo agio anche sul bagnato, parte indietro Foggia, stupisce David Munoz. Sedici anni compiuti da poco più di un mese, tre gare in tutto nel mondiale di Moto3, la promessa spagnola ha messo tutti dietro, nell’università di Assen. E non è un caso. Il pilota del Boe Motorsport è stato il più veloce sotto la pioggia in entrambi i turni di venerdì. A Barcellona, seconda uscita nel motomondiale, era già salito sul podio. Un fenomeno? l’ennesimo uscito dalla “cantera” spagnola che sforna talenti di continuo? Gli indizi farebbero propendere per il sì. L’età aiuta il talento, soprattutto quando nessuno pretende miracoli, ma aggiungiamo il dato, non proprio marginale, delle prime sette gare saltate proprio a causa dell’età: non aveva ancora raggiunto quella minima richiesta dai regolamenti per correre nella classe d’esordio. Di lui sappiamo ancora poco, ma nei campionati di formazione (European Talent cup, Rookies Cup, Cev) c’ha messo poco a farsi valere. La sorprendente prestazione di oggi, da confermare in qualifica e in gara, spicca anche di più a confronto con i big.

I risultati dei big

Guevara, fenomeno ormai certificato (è secondo in campionato) se l’è cavata con il dodicesimo tempo, Garcia è finito in quattordicesima posizione, Foggia ha chiuso ventunesimo, confermandosi pilota poco incline al bagnato. Purtroppo per loro, le previsioni meteo di sabato non autorizzano l’ottimismo, il rischio di correre ancora con la pista inzuppata è alto. Ma come sempre la pioggia rimescola i valori in pista: alle spalle di Munoz e Suzuki (l’unica buona notizia per il team Leopard), troviamo Yamanaka, Ogden e Migno, primo degli italiani, che ha sfruttato la scia di Suzuki nel giro veloce. Bene anche il diciassettenne Fellon (settimo), Riccardino Rossi (ottavo), Oncu (nono) specialista del bagnato. Solo decimo invece Masia, pilota di riferimento del team Ajo, e undicesimo McPhee, che sull’acqua di solito non si trova male: altri due piloti che sarebbe auspicabile vedere più avanti.

Moto3, i migliori tempi dopo il venerdì di prove libere