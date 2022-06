Dopo il brutto incidente al Mugello, Sasaki si prende la pole nel GP d'Olanda. Preceduto il connazionale Suzuki e Guevara. Scatterà dalla quinta casella Dennis Foggia, più indietro gli altri italiani. Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 11 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Sasaki, fulmine giapponese, ha bruciato il connazionale Suzuki nella sfida per la pole. Superato il brutto incidente del Mugello (in cui aveva rimediato la frattura della clavicola) e rientrato in gara in Germania, il pilota di Max Biaggi ha recuperato tutto il suo smalto. Lo si era già intuito al Sachsenring dove si era fermato ai piedi del podio. Ad Assen è stato tra i più veloci fin dalle libere e in qualifica ha trovato lo spunto giusto per prendersi la sua seconda pole in Moto3. Con disappunto di Suzuki, rientrato in pista nervoso dopo il primo tentativo e finito per vanificare il secondo con una scivolata. Il pilota del team Leopard partirà ad ogni modo dalla prima fila a fianco di Ayumi, ma come tutti i piloti veloci ha sofferto la caccia alla scia da parte dei più smaliziati. Ad Assen il traino giusto può far guadagnare diversi decimi, motivo per cui il terzo tempo firmato da Guevara acquista maggiore valore perché ottenuto con autorevolezza da solo. A differenza del giovanissimo Munoz, velocissimo sul bagnato e svelto anche a incollarsi alla coda dei piloti più forti sull’asciutto. Alla sua quarta gara in Moto3 il sedicenne del team Boe Motorsports scatterà dalla seconda fila con il quarto tempo, di fianco a Dennis Foggia tra i pochi capace di giocarsi la qualifica da solo. Una sicurezza che ha pagato nel finale quando a gomme ormai finita è riuscito

comunque scalare la grigli di partenza. Di una sola posizione, ma confortante in ottica gara dove l’avversario da tenere d’occhio resta Guevara, un brutto cliente anche per il suo compagno di squadra Garcia. Il leader del campionato sembra soffrire la crescita del giovane maiorchino, fin qui non ha brillato e in gara lo attende una lunga rimonta dal diciottesimo posto.