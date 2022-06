Strike sfiorato in Moto3 ad Assen. Il medico entra nella via di fuga per soccorrere Elia Bartolini dopo una caduta, ma intanto arriva a grande velocità Daniel Holgado (nonostante il regime di bandiera gialla). Il medico si accorge soltanto all'ultimo istante dell'arrivo dello spagnolo in scivolata e riesce fortunatamente a evitarlo. Holgado sarà sanzionato con un long lap penalty da scontare in gara per non aver rallentato con la bandiera gialla esposta

