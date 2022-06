Il pilota del team Ducati non si accontenta della quarta pole stagionale: "Questa volta prendo questo risultato con le pinze. Devo finire la gara, spero che quanto successo la settimana scorsa in Germania mi sia servito da lezione". Il Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Pecco Bagnaia si conferma l'uomo del sabato in MotoGP. Anche ad Assen, nell'Università del Motomondiale, il torinese ha abbattutto il precedente record della pista di Vinales con il suo 1:31.504. Un tempo record, che gli è valso la quarta pole position in stagione e la decima assoluta in top class. Numeri da fenomeno della velocità. Ma adesso il ducatista punta a diventare anche l'uomo della domenica, per il momento un titolo cucito sulla tuta blu e nera della Yamaha di Fabio Quartararo. "Questa pole vale tanto su una pista come Assen che non ci è tradizionalmente favorevole - ha spiegato a Sky Sport Bagnaia -. Però questa volta voglio prenderla con le pinze. Devo finire la gara questa volta, spero che lo scorso GP in Germania mi sia servito da lezione".