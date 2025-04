Valentino Rossi è in Qatar per seguire da vicino il weekend di Lusail e nel corso della prima sessione di prove libere è stato intervistato dai canali ufficiali della MotoGP. Il 9 volte campione del mondo ha parlato di Pedro Acosta : "Mi piace molto, è un pilota fantastico . È molto giovane e ha un talento incredibile". Il proprietario del team VR46 ha poi aggiunto che "è troppo presto per parlare del mercato piloti " e che " siamo molto contenti dei nostri piloti" . Il riferimento è ovviamente all'ottimo inizio di stagione di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio , che hanno già conquistato un podio a testa (rispettivamente in Argentina e ad Austin) e occupano la 4^ e 5^ posizione in classifica.

I rumors sul futuro di Pedro Acosta

Il 2025 di Pedro Acosta non è iniziato nel migliore dei modi: la Ktm, dopo un inverno all'insegna dell'incertezza per via della crisi finanziaria che ha colpito il gruppo austriaco, sta facendo fatica e nemmeno il talento cristallino dello spagnolo sembra al momento in grado di colmare alcune lacune tecniche della RC16. "Sono venuto in Ktm con un sogno preciso, che esiste ancora. Dobbiamo continuare a spingere, sappiamo che non è facile ma fa parte del gioco", ha detto Pedro Acosta nelle scorse settimane a chi gli chiedeva di un suo possibile futuro altrove. 'El Tiburon' ha un contratto fino al termine della stagione 2026 con Ktm, ma questo complicato avvio di stagione ha contribuito ad aumentare i rumors su un suo possibile addio.