Giornata storta per Enea Bastianini, costretto a partire dalla 16^ casella ad Assen dopo un guasto in avvio di Q1. Il pilota del Team Gresini ha analizzato i problemi che lo stanno condizionando in questa fase della stagione: "Mi è 'scomparso' l'anteriore da quando siamo tornati in Europa, ormai mi capita spesso". Il GP d'Olanda è in diretta domenica 26 giugno alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Questa mattina mi è ‘scomparso’ l’anteriore e ultimamente, da quando siamo tornati in Europa, mi capita spesso”. Enea Bastianini mette il dito sulla piaga. Al Mugello e a Barcellona è caduto in gara, in Germania ha sofferto proprio per la confidenza persa con l’avantreno della sua moto. Ad Assen è caduto sia venerdì che sabato mattina. Manca qualcosa, come se l’equilibrio e l’intesa perfetta con la Desmosedici del 2021, che l’aveva catapultato in testa al mondiale, si fosse rotto. O smarrito come dice lui: ”Non è il mio periodo ma non riesco a venirne fuori. Appena troviamo una quadra si chiude subito la porta. Bisogna cercare di sfondarla altrimenti è un casino”.