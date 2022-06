MotoGp

Dopo la caduta in Germania, Bagnaia si riscatta subito conquistando la pole ad Assen. Non solo: il tempo di Pecco (1:31.504) rappresenta anche il nuovo record della pista. Quartararo e Martin completano la prima fila. Ecco la griglia completa del GP Olanda, gara in programma domenica 26 giugno in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW ASSEN, IL RACCONTO DELLE QUALIFCHE