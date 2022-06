Un altro zero pesantissimo in ottica Mondiale per Dennis Foggia, caduto alla Curva 2 a cinque giri dalla fine del GP d'Olanda di Moto3 dopo aver perso il controllo della sua moto. Per il romano terzo ritiro nelle ultime quattro gare: ora il divario dal leader Garcia aumenta a 67 punti. La rabbia di Dennis: "Munoz mi ha centrato, devono prendere provvedimenti"

IL RACCONTO DELLA GARA