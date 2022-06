Dennis Foggia sfoga la sua rabbia contro Munoz dopo la caduta a cinque giri dalla fine del GP d'Olanda di Moto3: "Era dall'inizio che entrava forte, gli dicevo di stare tranquillo. Questi giovani arrivano e non ti fanno fare la gara. Mi ha preso in pieno, devono prendere provvedimenti"

Una caduta che fa molto male per Dennis Foggia ad Assen. Se dal punto di vista fisico il romano è uscito indenne dalla scivolata in curva 2 a cinque giri dalla fine, è il morale a risentirne. Si tratta del terzo ritiro nelle ultime quattro gare per Dennis, ora staccato di 67 punti dalla vetta del Mondiale, occupata da Garcia. L'italiano del team Leopard però non ci sta e al microfono di Sky sfoga la sua rabbia per l'entrata troppo aggressiva di Munoz.