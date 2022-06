Grande equilibrio in Moto2, dove in testa alla classifica ci sono Celestino Vietti e Augusto Fernandez entrambi a 146 punti. Per la prima volta nella storia del Motomondiale c’è un pari merito all’undicesimo round nel campionato di Moto2 e ugualmente per la prima volta ci sono solo tre piloti in un punto, dato che Ogura è distante appena una lunghezza. Chi vince il titolo in caso di arrivo a pari punti al termine della stagione? Ecco cosa dice il regolamento

Augusto Fernandez ha conquistato la sua sesta vittoria in Moto2 ad Assen e, con Celestino Vietti al quarto posto, lo raggiunge in cima alla classifica mondiale. Pari punti: chi è in testa? Nel Motomondiale contano i piazzamenti, a partire dalle vittorie, a scalare. Sia Vietti che Fernandez hanno vinto 3 volte in questo 2022, ma Celestino svetta per secondi posti: 2 a 0, per questa effimera leadership nel campionato. Per la prima volta nella storia c’è un pari merito all’undicesimo round del campionato di Moto2 e ugualmente per la prima volta ci sono solo tre piloti in un punto, dato che Ogura incombe ad una sola lunghezza.