SBK Donington, Razgatlioglu sorprende in Gara 1

Vittoria a sorpresa di Toprak Razgatlioglu in Gara 1 di Superbike a Donington. Reduce dal successo in Superpole Race a Misano, il turco arrivava al round inglese con la voglia di confermarsi e il suo weekend è iniziato al meglio: scattato dalla terza posizione, Toprak ha preso subito il comando e non lo ha mai mollato, aprendo un gap netto su Jonathan Rea su Kawasaki e conquistando la ventesima affermazione in carriera. Il feeling con la Yamaha sta tornando quello del 2021 e il campione del mondo sente finalmente di poter lottare. E dire che tutto sembrava far presagire un dominio di Rea, che fin dalle libere è stato superiore in termini di passo e in Superpole ha abbattuto il vecchio record della pista di sei decimi. Una modifica al setup fatta prima della gara sembra averlo portato fuori strada, relegandolo a lottare con Alvaro Bautista per la seconda posizione finché lo spagnolo non è scivolato alla curva Goddards. Lo zero del pilota Ducati è manna dal cielo per Rea e Razgatlioglu, che scendono a sedici e cinquantaquattro punti di distacco in classifica.