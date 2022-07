Dopo le vittorie in Gara 1 e nella Superpole Race il pilota turco della Yamaha completa il suo weekend perfetto a Donington conquistando il successo anche in Gara 2: il campione del mondo in carica ha preceduto sul traguardo la Ducati di Alvaro Bautista e la Kawasaki del sei volte campione del mondo della categoria Jonathan Rea. Quarto Rinaldi, davanti a Redding, Lowes, Bassani e Locatelli. Completano la top ten Baz e Lecuona

