Nel mondo della Motogp la pausa estiva porta sempre ad una accelerazione sul mercato piloti. Le trattative abbozzate nelle scorse settimane prendono corpo e in alcuni casi arrivano anche alle firme. E' il caso di Alex Rins che si unirà alla LCR Honda di Lucio Cecchinello per i prossimi due anni. Raggiungerà il suo compagno alla Suzuki Mir e Marc Marquez alla casa giapponese che è in cerca di rilancio dopo un momento molto complicato. il pilota di Barcellona sarà direttamente legato alla Honda. Questo significa che, pur gareggiando nel team satellite, avrà un contratto da pilota ufficiale e materiale identico a quello di Mir e Marquez