IL TRIENNIO DI CAPIROSSI - Dal 2008 al 2010 torna un italiano in in sella alla Sukuki: è Loris Capirossi, nelle prime due stagioni compagno di Vermeulen e alla terza affiancato da Alvaro Bautista. Per il romagnolo un podio in Repubblica Ceca e, rispettivamente, il 10°, 9° e 16° posto in classifica nel suo triennio con la casa di Hamamatsu.