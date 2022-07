A metà stagione la KTM si guadagna una sufficienza stiracchiata, nonostante la vittoria di Miguel Oliveira in Indonesia, per i risultati altalenanti registrati nelle gare europee: il portoghese prende 6 e mezzo, meglio di lui il compagno di squadra Brad Binder (più costante). Male Raul Fernandez, non giudicabile Remy Gardner, ormai prossimo all'addio in MotoGP. Il Motomondiale torna con il GP di Silverstone in diretta su Sky Sport domenica 7 agosto

Voti e pagelle di Paolo Beltramo