In Supersport a Most succede l’impensabile: Lorenzo Baldassarri vince e riapre il mondiale in assenza di Dominique Aegerter, sospeso da Gara 2. Dopo essere stato prima dichiarato unfit per una commozione cerebrale e poi riammesso dopo ulteriori analisi, lo svizzero è stato nuovamente bandito da Gara 2. Il motivo? Avrebbe simulato un infortunio dopo la caduta di Gara 1, perdendo tempo nella via di fuga per causare una bandiera rossa che lo avrebbe rimesso in gara.