Matteo Bertelle è costretto a saltare la seconda parte della stagione di Moto 3 a causa della lesione dei due crociati (anteriore e posteriore) subita in un incidente al Sachsenring. E' stato lo stesso pilota ad annunciarlo su Instagram. "Ciao a tutti. Purtroppo al Gp del Sachsering sono stato coinvolto in un incidente che mi ha provocato la lesione dei due crociati (anteriore e posteriore). Abbiamo fatto il possibile per provare a ritornare a correre, ma il rischio è troppo alto, dunque abbiamo deciso di fermarci e di operarci. Penso sia la scelta più giusta per la mia salute, anche se fa molto male non correre la seconda parte di stagione dove sicuramente avrei imparato altre cose nuove. Però darò il 100% per recuperare il prima possibile e ritornare ad allenarmi come prima". Immancabile, poi, l'in bocca al lupo a Nicola Carraro che prenderà il suo posto.