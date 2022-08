Dopo la lunga pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone: in corso in questo momento la prima sessione di prove del GP Gran Bretagna, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208). Caduta senza conseguenze per Bagnaia alla curva 4. Problemi al motore per Quartararo, costretto a tornare ai box. Le Libere 2 sono in programma alle 15:10. Domenica 7 agosto la gara della MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP SILVERSTONE, LA GUIDA TV