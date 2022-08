Non solo MotoGP: il campionato riprende anche per le altre categorie. In Moto2 Celestino Vietti dovrà difendere il vantaggio nel mondiale sugli inseguitori, Fernandez e Ogura. In Moto3 il dominio del duo Garcia-Guevara sembra incontrastato

In Moto2 dopo una prima parte fuori Europa favorevole a Celestino Vietti, dal GP di Spagna di Jerez i due avversari più pericolosi per le ambizioni del pilota della VR46 Accademy si sono avvicinati in modo imponente, forte. Ora, dopo Assen la classifica vede infatti Celestino in testa a pari punti con Augusto Fernandez e dietro ai due, ad un solo punto di distacco, il giapponese Ai Ogura del quale si parla come sostituto di Nakagami in Honda MotoGP per l’anno prossimo. Restando a questo campionato bello, incerto, divertente e spettacolare, c’è da sperare che Vietti torni ad essere quello meno propenso a qualche errore di troppo come a inizio stagione, quando sinceramente stava stupendo tutti per la sua qualità.

Gli avversari di Vietti

I suoi avversari sono invece poco alla volta risaliti in classifica grazie ad una seconda metà di questa prima parte di stagione molto convincente, solida, senza errori. Addirittura Fernandez ha vinto 3 delle ultime 6 gare dimostrando di aver assimilato la Moto2 in toto. Ogura, pure lui, ha costruito sugli zeri, ben tre, di Vietti, la sua rimonta con le stesse 6 ultime gare sempre abbastanza buone. Insomma, sarà probabilmente una corsa a tre, con però il possibile inserimento di piloti del calibro di Canet (a 30 punti dai primi), Arbolino a altri a dare spettacolo in una categoria che ne offre molto sempre o quasi.

Moto3, che sfida tra Garcia e Guevara

La Moto3 sembra essere dominio dei 2 piloti del Team di Aspar Martinez con sede a Valencia. Garcia, primo con 3 punti di vantaggio sul compagno Guevara. I due nelle ultime 7 gare si sono infatti divisi 5 successi, 3 secondi e 3 terzi posti, un ruolino di marchi insostenibile per tutti gli altri pur veloci e forti ragazzi della categoria di ingresso nel motomondiale. Gente come Foggia, Sasaki, Masia hanno spesso dimostrato di essere fortissimi, ma non quanto i due là davanti. Vedremo, la Moto3 è sempre una categoria dove da quel gruppone, che dura spesso fino all’ultima curva, può succedere di tutto, ma il ruolino dei due spagnoli in testa al campionato sembra dimostrare che anche nella gestione di questo aspetto fondamentale Garcia e Guevara hanno saputo fare meglio degli altri. Riusciranno a continuare così? Vedremo, anche perché nelle corse non si può mai sapere. A Silverstone, allora, e buon divertimento!