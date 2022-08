Dopo la pausa estiva, il Motomondiale riparte da Silverstone: domenica 7 agosto la gara della MotoGP è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Tanti gli speciali da non perdere questa settimana su Sky: da "WDW 2022" dedicato al World Ducati Weekend a "Pasini, pilota per sempre", passando per "Lamborghini – The dream Factory"

Dopo la pausa estiva la MotoGP riparte da Silverstone , con il Gran Premio di Gran Bretagna in diretta esclusiva su Sky da giovedì 4 fino a domenica 7 agosto . La gara della MotoGP è in programma domenica alle 14 (Moto3 alle 12.20 e Moto2 alle 15.30) LIVE su Sky Sport MotoGP , Sky Sport Uno e in streaming su NOW , con il commento di Guido Meda , Mauro Sanchini e gli interventi di Mattia Pasini . Sempre domenica 7 agosto alle 17 appuntamento con Race Anatomy , l’approfondimento condotto da Cristiana Buonamano con interviste ai piloti, ospiti direttamente dal paddock e dai box nel post gara. Nel weekend, da non perdere anche il World Rally Championship e la NTT Indycar Series.

Gli speciali su Sky, dalla Lamborghini al WDW

Da non perdere su Sky Sport MotoGP lo speciale "WDW 2022", dedicato al World Ducati Week 2022, l’evento che si è tenuto a Misano dal 22 al 24 luglio, dove tutti i ducatisti, piloti e appassionati della casa di Borgo Panigale, si sono ritrovati per un weekend di attività in pista e fuori, durante il quale è stata disputata la Race of Champions, gara che ha visto sfidarsi in pista tutti i piloti Ducati della MotoGP, della SBK e della Supersport. Lo speciale verrà riproposto giovedì 4 agosto alle 16, sabato 6 agosto alle 18.30 e domenica 7 agosto alle 18. Spazio anche allo speciale "Pasini, pilota per sempre": dietro le quinte del weekend nel quale Mattia Pasini ha abbandonato cuffia e postazione di commento di Sky Sport MotoGP per tornare in pista con la Moto2 del team Aspar. Appuntamento giovedì 4 agosto alle 14.30 e alle 19.30 e venerdì 5 agosto alle 17.45. E ancora, giovedì 4 agosto alle 19 su Sky Sport Action, da non perdere "Lamborghini – The dream Factory", uno speciale realizzato in collaborazione con Lamborghini, una visita a quella che è la "Dream Factory" dove nascono le vetture da sogno. Il racconto passa attraverso la visita al museo Lamborghini, per poi addentrarsi nella factory dove vengono prodotte le auto, nel caso specifico la Huracan Evo 2, per scoprire come nasce una supercar, dalla prima scocca fino alla macchina finita e pronta per la consegna. Infine, il reparto corse e il centro stile, con l’intervista al responsabile Mitja Borkert.