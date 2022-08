Nonostante la caduta al mattino e l'undicesimo tempo al pomeriggio, Pecco Bagnaia resta ottimista in vista del GP di Silverstone: "Il passo è buono, così come il feeling con la moto. La caduta è un mio errore, ma siamo più veloci di due secondi rispetto allo scorso anno. Le alette di Bastianini? Curioso di provarle"

Pecco Bagnaia chiude con l' undicesimo tempo complessivo il venerdì di Silverstone , che era iniziato in mattinata con una scivolata dopo aver toccato la riga bianca. Il pilota della Ducati è comunque soddisfatto del pacchetto in vista di domenica ed è curioso di provare la nuova soluzione del codino provata da Bastianini.

"A livello di feeling sono contento perchè la caduta di stamattina ha pregiudicato il lavoro. E' stata colpa mia, ho toccato la riga bianca e sono caduto. Il problema è che ho tagliato la gomma e Michelin ci ha cambiato la gomma. Quando ho montato la gomma media nuova mi sono trovato bene, siamo stati limitati nel time attack perchè altrimenti non avevamo più soft. Siamo comunque molto più avanti dello scorso anno, siamo più veloci. Nel 2021 ero due secondi più lento nelle FP1. C'è del lavoro da fare, ma siamo soddisfatti. Dovremo comunque fare un passo in avanti più grande rispetto a chi è davanti, mi mancano 4 decimi sul giro secco mentre sul passo gara sono contento. I rivali sono Aprilia, Yamaha e le Suzuki ".

"Alette di Bastianini? Se funzionano si possono montare"

approfondimento

Nuovo codone di Bastianini, quanti strani paragoni

"La gomma con cui sono partito nelle FP2 era quella della mattina, avevo già notato che era meno performante dalla prima. Sapevamo che il salto era notevole. La gomma della caduta, invece, andava decisamente meglio. E' giusto così. Le alette? Bastianini con questo step del codino è riuscito a fare un passo in avanti grosso. Non è la nostra priorità in questo momento, penso che in Austria sarà più importante il pacchetto completo. Certo è che se dovesse funzionare, possiamo pensare di montarle".