Augusto Fernandez si conferma l'uomo da battere in Moto2 dopo la pole position conquistata a Silverstone davanti a Roberts e Ogura. Vietti si difende con la quinta posizione, ma dovrà scontare un long lap penalty e la sua gara è in salita.

Poteva andare peggio, in circostanze diverse il quinto tempo non sarebbe male, ma a preoccupare Celestino Vietti è soprattutto la pole position di Augusto Fernandez, il suo avversario diretto in campionato. Lo spagnolo ha confermato in qualifica quanto visto in prova: forte sul giro e sul ritmo gara, accordato come un violino per la gara di domenica. Ma i problemi non finiscono lì: Celestino dovrà anche subire un long lap di penalità rimediato venerdì in prova (per non aver seguito la corretta procedura di partenza). La sua gara parte in salita, con la prospettiva di perdere la testa del mondiale, a meno di sorprese, per altro sempre possibili, conoscendo la sua capacità di dare il meglio la domenica. E’ una fase delicata del campionato, Vietti deve assolutamente ritrovare continuità per difendere il primato. Fernandez d’altra parte è in crescita, nelle ultime quattro gare gli ha guadagnato 39 punti, ma pericoli oltretutto possono arrivare anche da altri parti.

Gli outsider sono sempre un’eventualità da non trascurare: Joe Roberts (ieri nervoso) gli partirà davanti, col secondo tempo, di fianco a Fernandez e Ogura, altro cliente pericoloso (pure in ottica mondiale). A volte è nei momenti peggiori che il piemontese tira fuori il meglio, anche perché il suo potenziale di rado emerge prima della gara. Celestino è una sorta di diesel, viene fuori alla distanza. Sarà una gara combattuta questo è sicuro: in seconda fila si ritrova con Albert Arena s soprattutto Joe Dixon, pilota di casa, convincente durante le libere.

Alle sua spalle Alonso Lopez (8°), Canet (10°) e Arbolino (11°) che non è andato affatto male fin qui. Mancheranno invece due big come Sam Lowes e Pedro Acosta: il britannico è uscito di scena subito, rimediando una lussazione alla spalla sinistra nel primo turno di venerdì; lo spagnolo non ha superato l’esame medico dopo l’operazione al femore, conseguenza dell’incidente in allenamento. Il suo rientro in gara è rimandato.