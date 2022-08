Pecco Bagnaia scatterà dalla quinta posizione nel GP di Silverstone: "Non avevo la velocità per il time attack, sto faticando perché abbiamo fatto delle prove, ma abbiamo trovato qualcosa che ci farà andare veloci in gara. Le hard sono molto simili alle medie". Il GP di Gran Bretagna è in diretta domenica 7 agosto su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

"Sto lavorando per trovare il ritmo"

“Sto lavorando per trovare il ritmo, ho lavorato con gomma usata e l'unico che ha fatto questa strategia è stato Mir. Se fosse stato l'anno scorso con la gomma usata saremmo stati fortissimi, ma quest'anno la velocità è incredibile. Non avevo la velocità che ho di solito in 'time attack' perchè sto facendo fatica e non mi trovo molto bene, ma penso che abbiamo trovato qualcosa che mi farà andare più veloce in gara e per questo sono tranquillo. Sinceramente la hard è molto simile alla media, non ci sono molte differenze. sono caduto in FP1, ho dovuto fare delle prove e ho preferito andare con la media usata. Sarà difficile mettere la hard domattina, ma dai dati sembra che la hard con Zarco abbia funzionato bene”.