Marco Bezzecchi è stato protagonista di un'ottima qualifica, chiusa con il 7° tempo. Ma il pilota del Team VR46 non le manda a dire ad alcuni colleghi: "Si lamentano non si sa per cosa, poi li vedi pascolare in pista come in Moto3. Sono cose che non si dovrebbero vedere in MotoGP". La direzione gara ha penalizzato di tre posizioni Stefan Bradl per aver ostacolato Bezzecchi al termine del Q1

Marco Bezzecchi è stato protagonista di un sabato super in quel di Silverstone . Il pilota del Team VR46 ha infatti chiuso le qualifiche con il 7° tempo e si prepara a dare battaglia per un podio nella gara di domenica. Ma all'italiano non è andato giù il comportamento di alcuni colleghi in pista durante le fasi calde della sessione. Stefan Bradl è stato penalizzato di tre posizioni (scatterà 21° invece che 18°) proprio per aver ostacolato il pilota Mooney VR46 nelle fasi finali del Q1.

"Comportamenti che in MotoGP non si dovrebbero vedere"

"Sono soddisfatto, anche se non è stato facile. C'era tanto traffico e gente che si lamenta, non si sa per cosa. L'importante è che sia riuscito a passare il Q1 e altri no. E' stato un buon giro, ma in MotoGP certe cose non si dovrebbero vedere. Siamo piloti adulti e non ha senso vedere gente pascolare in giro per la pista, non siamo più in Moto3. Fortunatamente sono rimasto calmo e ho infilato un buon ultimo giro. Mi trovo bene con la dura, in questo tracciato ho qualche problema di stabilità. Per la gara non mi spiacerebbe rientrare nei primi dieci".