MotoGp

Tra infortuni e operazioni: il calvario di Marquez

Marquez è stato operato per la 4^ volta all'omero destro, guaio che lo tormenta dall'incidente del 19 luglio 2020 a Jerez. L'intervento è riuscito, adesso lo attende una lunga riabilitazione in Spagna. In questi due anni lo spagnolo è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, ma sono stati più i problemi fisici che lo hanno tenuto per molto tempo lontano dalla pista. Ecco la cronostoria dei suoi infortuni: tra la prima e la quarta operazione sono passati 681 giorni MARQUEZ: 'STO MEGLIO' - TEST BARCELLONA LIVE

19 LUGLIO 2020, GP SPAGNA: L'INFORTUNIO - Primo GP del Mondiale 2020, Marc Marquez sul circuito di Jerez de la Frontera è protagonista di una brutta caduta mentre è in lotta per il 2° posto: viene sbalzato dalla sua Honda per poi cadere rovinosamente. Si rialza in un primo momento, ma appare subito dolorante al braccio destro. La diagnosi è frattura all'omero destro

21 LUGLIO, BARCELLONA: LA PRIMA OPERAZIONE - Marc Marquez viene operato dal dottor Mir: viene inserita una placca per ridurre le tre fratture subite all'omero del braccio destro