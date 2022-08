Il pilota di Rimini ha conquistato a Spielberg la sua prima pole in MotoGP: "Il mio giro in qualifica non è stato perfetto, ma è bastato per fare la pole. Era un po' che non partivo davanti a tutti, è sempre una bella emozione. Adesso inizio a esprimermi al meglio anche nel giro secco, ma c’è ancora del lavoro da fare, la mia indole rimane quella di fare qualcosa di più in gara". Domenica 21 agosto il GP Austria in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Bastianini è tornato. Al ritorno dalla pausa estiva, Enea ha ritrovato quella serenità che gli aveva permesso nella prima metà di stagione di vincere a sorpresa ben tre gare. A Silverstone è arrivato un buon 4° posto e adesso il pilota del team Ducati Gresini ha conquistato la pole nel GP Austria (che scatta domenica 21 agosto alle 14 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Per 24enne di Rimini è un risultato storico, dato che si tratta della sua prima pole in carriera in MotoGP: "Sono molto contento per queste qualifiche, l’abbiamo preparata bene nelle Libere 4, era importante essere veloci per arrivare pronti. Ho provato anche la gomma dura all’anteriore in vista della gara, dovrebbe essere la scelta migliore – spiega Bastianini intervistato da Sandro Donato Grosso –. Il mio giro in qualifica non è stato perfetto, ma è bastato per fare la pole. Era un po' che non facevo la pole, quindi è sempre una bella emozione. Adesso inizio a esprimermi al meglio anche nel giro secco, ma c’è ancora del lavoro da fare: la mia indole rimane quella di fare qualcosa di più in gara, rispetto alla qualifica. Però questa volta sapevo di poter fare qualcosa di più in gara e l’ho fatto. Essere particolarmente sereno in questo periodo mi aiuta, quando sono sereno lavoro bene nel box, se riesci a non avere pensieri in testa metà dell’opera è già fatta. In queste qualifiche ho guidato in modo sereno ed è arrivato un buon risultato. In Austria sono sempre stato abbastanza competitivo, ma non sono mai riuscito a concludere in MotoGP: penso di avere ritrovato il feeling con la moto, non sto toccando più niente nel setting, è la migliore condizioni possibile perché so sempre cosa ho sotto la sella".