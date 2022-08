Il Red Bull Ring si prepara a vivere una delle gare più intense della stagione: dalla pole scatta Enea Bastianini, che proverà a centrare il quarto successo stagionale. In prima fila col pilota del team Gresini ci sono Pecco Bagnaia e Jack Miller. Dalla seconda fila il leader del Mondiale Fabio Quartararo, quinto in mezzo alle due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il GP d'Austria è in diretta alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LA GRIGLIA DI PARTENZA