Fabio Quartararo non è riuscito a rimontare su Pecco Bagnaia ma ha dato spettacolo in Austria con un sorpasso capolavoro su Jack Miller con cui si è preso il 2° posto: El Diablo ha preso d'infilata l'australiano nella nuova variante inserita quest'anno sul circuito di Spielberg per ragioni di sicurezza. "Ho giocato sul fattore sorpresa", ha spiegato il francese a Sky. Ecco di seguito la fotosequenza del sorpasso

