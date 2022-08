Adesso è ufficiale: Miguel Oliveira e Raul Fernandez correranno per le prossime due stagioni con il team satellite WithU RNF Aprilia. Soddisfazione nelle parole del team principal Razlan Razali: "Poterli avere con noi è fantastico". L'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola: "Siamo riusciti ad assicurarci due talenti straordinari". Il GP di Misano è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. MIR PASSA ALLA HONDA DAL 2023 Condividi

I piloti Miguel Oliveira e Raul Fernandez saranno in sella alle Aprilia RS-GP del team RNF per le prossime due stagioni in MotoGP. Dopo la conferma di Aleix Espargaró e Maverick Viñales nel team ufficiale Aprilia Racing, si definisce così anche la coppia dei piloti per il team satellite RNF (che entrerà nel Mondiale top class a partire dal 2023). Miguel e Raul, entrambi attualmente in KTM, saranno in gara con le RS-GP nella squadra capitanata da Razlan Razali.

Il profilo dei due piloti Miguel Oliveira, portoghese classe 1995, ha debuttato in MotoGP nel 2019. Nella categoria regina ha già raccolto quattro vittorie e due podi. Attualmente corre con il team ufficiale KTM. Spagnolo di Madrid, dove è nato nel 2000, Raul Fernandez ha colto il suo primo risultato di spicco vincendo nel 2018 il CEV Moto3. La promozione in top-class è arrivata dopo una straordinaria stagione da rookie in Moto2: al debutto nel 2021 il pilota spagnolo ha infatti chiuso al secondo posto, con un bottino di 8 vittorie, 12 podi totali e 7 pole position. Attualmente corre in MotoGP con il team satellite KTM Tech3.

Razali (team principal RNF): "Estremamente emozionati" "Siamo estremamente emozionati nell'accogliere Miguel Oliveira e Raúl Fernandez nel WithU RNF MotoGP Team dal 2023. Non è stato un processo facile, ma insieme ad Aprilia abbiamo sempre avuto le idee chiare sui piloti che ci sarebbe piaciuto ingaggiare. Sono entrambi giovani, con una buona combinazione di esperienza nel caso di Miguel, mentre di Raúl sono personalmente un fan da quando ha scioccato la categoria MotoGP diventando vicecampione del Mondo. Poterlo avere finalmente con noi è fantastico. Sia noi sia Aprilia crediamo nel talento di entrambi i piloti, non vedo l'ora di vederli guidare per noi la prossima stagione".

Rivola (AD Aprilia Racing): "Due piloti che stimo molto" "Il nostro progetto satellite insieme al Team RNF sta prendendo forma nel modo in cui lo abbiamo concepito fin dall'inizio. Siamo riusciti ad assicurarci due talenti straordinari, due piloti che stimo molto sia dal punto di vista umano sia per le loro doti tecniche. Miguel ha mostrato il suo talento in tutte le categorie, pur essendo ancora molto giovane ha già accumulato una grande esperienza vincendo quattro gare in MotoGP, a volte con prestazioni dominanti. Al suo fianco ci sarà Raúl, un pilota che non nascondo di aver cercato più volte. Credo sia una delle promesse più cristalline degli ultimi anni, quello che ha fatto in Moto2 al debutto la dice lunga sulla sua velocità. Dovremo essere bravi ad offrire ad entrambi un pacchetto tecnico in grado di farli esprimere al meglio del loro potenziale. Colgo l'occasione per ringraziare KTM che, dimostrando grande sportività, ha concesso a Miguel e Raúl di salire sulla nostra moto subito dopo la fine del campionato 2022".