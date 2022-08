Con un comunicato ufficiale, HRC ha confermato l'ingaggio del 24enne spagnolo, che gareggerà in sella alla Honda per le stagioni 2023 e 2024, al fianco di Marc Marquez

L'annuncio era atteso da tempo, la conferma arriva a pochi giorni dal Gran Premio di San Marino: con un breve comunicato, la Honda ha ufficializzato l’ingaggio di Joan Mir per le stagioni 2023 e 2024. Per lo spagnolo, attualmente al Team Suzuki Ecstar, accordo biennale che lo vedrà nel box Honda insieme a Marc Marquez.



Campione del mondo in Moto3 nel 2017 e in top class tre anni più tardi, il 24enne scenderà quindi dalla GSX-RR per salire sulla RC213V e proverà ad arricchire un palmares che lo vede ora a quota 12 vittorie e 33 podi.